Россиян предупредили о риске отравления питомцев покупным кормом

Домашний питомец может получить серьезное отравление от обыкновенного корма, который ел до этого каждый день, сообщил директор фонда охраны качества питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров.
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