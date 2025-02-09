В Пензе на форуме по безопасности призвали к активной идеологической борьбе

России следует активно включиться в идеологическую борьбу и противопоставить историческую правду украинской дезинформации, заявил доктор исторических наук, директор Пензенской областной библиотеки имени М.
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