Сжегшего российский паспорт певца Шарлота исключили из реестра террористов и экстремистов

Росфинмониторинг исключил из списка террористов и экстремистов певца Эдуарда Шарлота. Он был признан виновным в преступлениях, связанных с реабилитацией нацизма, уничтожением официального документа и нарушением права на свободу совести и вероисповеданий.
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