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22 ноября учащиеся 9-х классов посетили с экскурсией предприятие ОАО ´Белшина´.

22 ноября учащиеся 9-х классов посетили с экскурсией предприятие ОАО ´Белшина´.

22 ноября учащиеся 9-х классов посетили с экскурсией предприятие ОАО ´Белшина´. Учащимся была предоставлена возможность пройти по территории предприятия и своими глазами увидеть производство современных шин: от легковой до сверхкрупногабаритной - размером с двухэтажный дом .

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