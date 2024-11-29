22 ноября учащиеся 9-х классов посетили с экскурсией предприятие ОАО ´Белшина´. Учащимся была предоставлена возможность пройти по территории предприятия и своими глазами увидеть производство современных шин: от легковой до сверхкрупногабаритной - размером с двухэтажный дом .