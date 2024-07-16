Жаркий сезон: что носить, какие гаджеты использовать и как ухаживать за собой

Лето в самом разгаре, а значит пришло время обновить свой стиль, вооружиться полезными гаджетами и обратить особое внимание на уход за собой! Мы собрали самые интересные идеи и сейчас расскажем, какие технологии и гаджеты будут в эти дни очень кстати, что обновить в шкафу и как ухаживать за собой, чтобы выглядеть великолепно даже в самую жару.
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