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Жаркий сезон: что носить, какие гаджеты использовать и как ухаживать за собой

Жаркий сезон: что носить, какие гаджеты использовать и как ухаживать за собой

Лето в самом разгаре, а значит пришло время обновить свой стиль, вооружиться полезными гаджетами и обратить особое внимание на уход за собой! Мы собрали самые интересные идеи и сейчас расскажем, какие технологии и гаджеты будут в эти дни очень кстати, что обновить в шкафу и как ухаживать за собой, чтобы выглядеть великолепно даже в самую жару.

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