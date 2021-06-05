Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

На пульсе времениПолитикаКаспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции Каковы на самом деле идейные воззрения сбежавших заграницу российских либералов на судьбу «своей» страны и «своего» народа.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадежда КанцырскаяВот что ем у неймется? Ну уехал, живи да радуйся. нет. Гадит и гадит. Просто обидно , что для нас он бесполезный клоп., не нужный стране , да еще и вонючий.Искандер ИксовДа, еще нахально объявляет, чтол Путин - это РОССИЯ (вот не дай бог)!Комментировать
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