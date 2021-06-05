"/>

На пульсе времени

2 127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Микульский
    Теперь будет Вам счастье.Когда шансы поют ...
  • Александр
    Придумайте что-нибудь более похожее на правду.Когда шансы поют ...
  • Татьяна Козина (Дейнега)
    Ни за КПРФ ни за единороссов мы не отдаём свои голоса много лет. Но в Тамбове, ещё до выборов 25-26 июня, 2021 г, ...Когда шансы поют ...

Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

  Каковы на самом деле идейные воззрения сбежавших заграницу российских либералов на судьбу «своей» страны и «своего» народа.

Вернуться к статье
22
Обсудить
Надежда Канцырская
Вот что ем у неймется? Ну уехал, живи да радуйся. нет. Гадит и гадит. Просто обидно , что для нас он бесполезный клоп., не нужный стране , да еще и вонючий.
Искандер Иксов
Да, еще нахально объявляет, чтол Путин - это РОССИЯ (вот не дай бог)!

Картина дня

наверх