14 декабря - День вертолетчика! Поздравляем всех причастных к этой профессии!!!🚁✌️ В России День вертолётчика отмечают уже более 10 лет.
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14 декабря - День вертолетчика! Поздравляем всех причастных к этой профессии!!!🚁✌️ В России День вертолётчика отмечают уже более 10 лет.