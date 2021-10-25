Эксперт рассказал о хитрой схеме Киева по прокачке газа, которая "убьёт" ГТС Анна СафоноваЭксперт в области энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал о хитрой схеме Киева по прокачке газа, которая может стать концом для украинской ГТС.