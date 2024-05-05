Авиакомпании и РЖД объявили о бесплатных билетах для ветеранов

МОСКВА, 5 мая, ФедералПресс. Российские авиакомпании предоставят ветеранам Великой Отечественной войны возможность бесплатного перелета в мае, а РЖД планируют бесплатно перевозить ветеранов в течение всего 2024 года.
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