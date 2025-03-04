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JPost: Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа через 10 дней

JPost: Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа через 10 дней

Израиль может возобновить боевые действия в секторе Газа через 10 дней, если палестинское исламистское движение ХАМАС не согласует переход ко второму этапу соглашения о прекращении огня с освобождением всех заложников.

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