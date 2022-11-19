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Тарханов после 0:0 с Таджикистаном: «У нас нет индивидуально сильных игроков, кроме Пиняева. Он не боится обыгрывать»

Александр Тарханов высказался об игре Сергея Пиняева против Таджикистана (0:0). Хавбек «Крыльев Советов» провел дебютный матч за сборную России.

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