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Царьград

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США обсуждают размещение военной базы в Польше за $2 млрд

США обсуждают размещение военной базы в Польше за $2 млрд

США рассматривают создание военной базы в западной части Польши. Делегация под руководством Томаса ДиНанно посетит предполагаемые места.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя АНГЕЛ АНГЕЛ
АНГЕЛ АНГЕЛ

Скоро бандеровцы с нациками к вам нагрянут и прочими мировыми отбросами мало не покажется. Волынская резня вам детским садом в песочнице будет, с тем что они вам устроят и все припомнят....