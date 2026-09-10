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В сети Solana за один день выпущено рекордное количество токенов — 263 000

В сети Solana за один день выпущено рекордное количество токенов — 263 000

Сеть Solana установила исторический рекорд по суточному выпуску токенов, превзойдя показатели, зафиксированные на пике цикла мемкоинов в конце 2024 года.

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