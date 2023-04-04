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Политолог Кошкин: США намеренно спровоцировали банковский кризис

Политолог Кошкин: США намеренно спровоцировали банковский кризис

Соединенные Штаты Америки могут разрушить финансовую систему ради «управляемого хаоса». Об этом во время беседы с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» рассказал заведующий кафедрой Политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им.

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