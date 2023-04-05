СРОЧНО: Ударный дрон украинских боевиков упал у Запорожской АЭС

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность АЭС.
Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность АЭС.
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