Русская весна

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СРОЧНО: Ударный дрон украинских боевиков упал у Запорожской АЭС

СРОЧНО: Ударный дрон украинских боевиков упал у Запорожской АЭС

Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции, сообщил РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность АЭС.

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