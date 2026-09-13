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Apple: абсолютно китайский айфон

Apple: абсолютно китайский айфон

Широко разрекламированная новинка Apple — складной iPhone DUO — была разработана, прошла испытания и эксклюзивно собрана в Китае, сообщает China Daily со ссылкой на вице-президента Apple по Азии Айрис Цуй.

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