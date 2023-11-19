Часть жителей столицы осталась на время без тепла

В Кишиневе часть жителей столицы осталась на время без тепловой энергии. Как сообщила компания "Termoelectrica", в частности, накануне, 18 ноября, в 23:00 произошел прорыв на теплопроводе DN 600 на пересечении улиц Короленко и Тестемицану.