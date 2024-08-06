Гутерреш призвал не забывать уроки Хиросимы, не упомянув США

Правильно, надо вам всем напомнить, что ядерное оружие России, это оружие сдерживания американского империализма! А ты Гутерриш там живёшь, поэтому и ссышь!

ВМ

Владимир Моргунов

ГУТЕРРИШ И БОРРЕЛЬ-ДВА БРАТА. И ОБА ПОД ГОСДЕПОМ ХОДЯТ !!! ДАВНО НАДО РЕФОРМИРОВАТЬ ЗАМШЕЛЫЙИ НИКЧЕМНЫЙ, ВСЕГДА "ОЗАБАЧИВАЕМЫЙ" МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАН !!! В ЕС ЭТО ПАСЕ, В МИРЕ ЭТО ООН ???