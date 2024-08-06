Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в сети X* сделал заявление в годовщину бомбардировки японской Хиросимы В своем сообщении он призвал не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии, но не упомянул США.
Гутерреш призвал не забывать уроки Хиросимы, не упомянув США
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Правильно, надо вам всем напомнить, что ядерное оружие России, это оружие сдерживания американского империализма! А ты Гутерриш там живёшь, поэтому и ссышь!
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16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ГУТЕРРИШ И БОРРЕЛЬ-ДВА БРАТА. И ОБА ПОД ГОСДЕПОМ ХОДЯТ !!! ДАВНО НАДО РЕФОРМИРОВАТЬ ЗАМШЕЛЫЙИ НИКЧЕМНЫЙ, ВСЕГДА "ОЗАБАЧИВАЕМЫЙ" МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАН !!! В ЕС ЭТО ПАСЕ, В МИРЕ ЭТО ООН ???
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15 час.
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