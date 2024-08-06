Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 079 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Гутерреш призвал не забывать уроки Хиросимы, не упомянув США

Гутерреш призвал не забывать уроки Хиросимы, не упомянув США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в сети X* сделал заявление в годовщину бомбардировки японской Хиросимы В своем сообщении он призвал не забывать уроки истории, извлеченные из трагедии, но не упомянул США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
EV
Evgeni Velesik
Правильно, надо вам всем напомнить, что ядерное оружие России, это оружие сдерживания американского империализма! А ты Гутерриш там живёшь, поэтому и ссышь!
Ответить
16 час.
ВМ
Владимир Моргунов
ГУТЕРРИШ И БОРРЕЛЬ-ДВА БРАТА. И ОБА ПОД ГОСДЕПОМ ХОДЯТ !!! ДАВНО НАДО РЕФОРМИРОВАТЬ ЗАМШЕЛЫЙИ НИКЧЕМНЫЙ, ВСЕГДА &quot;ОЗАБАЧИВАЕМЫЙ&quot; МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРГАН !!! В ЕС ЭТО ПАСЕ, В МИРЕ ЭТО ООН ???
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх