В Ханты-Мансийском автономном округе складывается неблагоприятный эпидемический фон по респираторным инфекциям.
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