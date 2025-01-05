Американские ракеты ATACMS, поставленные на Украину, так и не изменили «правила игры» и ушли в список «опозорившихся» вооружений, в котором уже состоят немецкие и американские танки Leopard и Abrams, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
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