В АдГ призывают Мерца искать контакты с Путиным и держаться подальше от войны на Украине

Заместитель председателя фракции оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц должен искать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.
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