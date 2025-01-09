МО опубликовало кадры работы экипажей мотострелкового соединения в районе Курахово

Минобороны России 9 января опубликовало кадры боевой работы экипажей мотострелкового соединения Южной группировки войск по ликвидации бронетехники, укреплений и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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