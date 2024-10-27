РЖД: прибыли нет, но они держатся. Набиуллина торопит российскую логистику. МЦД перешли границы. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было трёхкратное падение чистой прибыли РЖД с начала года, рост контейнерооборота в портах России и сокращение инвестпрограммы ж/д монополии на 2025 год.
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