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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Naughty Dog поделилась подробностями режима No Return из ремастера The Last of Us Part II для Pla...

Naughty Dog поделилась подробностями режима No Return из ремастера The Last of Us Part II для Pla...

Naughty Dog поделилась подробностями режима No Return из ремастера The Last of Us Part II для PlayStation 5Режим с элементами рогалика будет включать в себя шесть уникальных боссов, четыре типа испытаний, дерево умений и многое другое.

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