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Царьград

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Бастрыкин поручил доклад по делу многодетной семьи из-за участка

Бастрыкин поручил доклад по делу многодетной семьи из-за участка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю самарского следственного управления Павлу Олейнику представить доклад по делу многодетной семьи, которая на протяжении 14 лет не может освоить выделенный земельный участок.

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