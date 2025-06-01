Москва детям: как столица заботится о сиротах

Дети должны жить в семьях, Москва активно содействует тем, кто хочет помочь сиротам найти родителей. Городская программа поддержки семей и детей охватывает многое: профилактику социального сиротства, подготовку будущих приемных родителей, поддержку семей, решивших принять ребенка.
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