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«Канзас-Сити» одержал третью победу в Супербоулах, у «Филадельфии» – третье поражение в финалах

«Канзас-Сити Чифс» одержал победу в Супербоуле LVII. В финале «Канзас-Сити» одолел «Филадельфию Иглз» (38:35).

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