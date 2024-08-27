Жених с невестой: Лепса подловили с 18-летней Киба по дороге на важное мероприятие

Артист прекрасно проводит время в компании юной красотки. Григорий Лепс с невестой Социальные сетиГригорий Лепс приехал в Сочи вместе с 18-летней невестой Авророй Киба пару дней назад и все еще находится на курорте, даже несмотря на ураган, обрушившийся на черноморское побережье.