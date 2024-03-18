Это интересно: за коммуниста на избирательных участках голосовали гораздо активнее, чем посредством электронного голосования В Алтайском крае действующий глава государства Владимир Путин получил поддержку 84,88% избирателей на выборах президента России, сообщает корреспондент amic.
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