В Массачусетсе предъявлены обвинения бывшему медработнику детской больницы в сексуальном насилии над пациентами

В штате Массачусетс 33-летнему Джону Тэму, который раньше работал в одном из детских медицинских учреждений Бостона, выдвинули официальные обвинения в серии сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних пациентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии