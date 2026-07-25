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FiNE NEWS

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В Массачусетсе предъявлены обвинения бывшему медработнику детской больницы в сексуальном насилии над пациентами

В штате Массачусетс 33-летнему Джону Тэму, который раньше работал в одном из детских медицинских учреждений Бостона, выдвинули официальные обвинения в серии сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних пациентов.

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