Школьники в Приморье "разграбили" новогодние украшения с главной елки села

В Приморье школьники стали виновниками кражи новогодних игрушек с главной елки села Хороль. Глава местной администрации, неоднократно предупреждавший о видеонаблюдении, выразил недовольство поступком молодежи.
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