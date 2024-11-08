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РСТ: Китай и Вьетнам стали самыми популярными направлениями для поездок зимой

РСТ: Китай и Вьетнам стали самыми популярными направлениями для поездок зимой

КНР и Вьетнам вошли в перечень самых быстрорастущих туристических направлений для поездок зимой. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в своем пресс-релизе.

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