РСТ: Китай и Вьетнам стали самыми популярными направлениями для поездок зимой

КНР и Вьетнам вошли в перечень самых быстрорастущих туристических направлений для поездок зимой. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ) в своем пресс-релизе.
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