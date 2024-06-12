Посол Гармонин назвал саммит в Швейцарии попыткой навязать РФ ультиматум

Лейтмотивом конференции по Украине, которая 15-16 июня пройдет на швейцарском курорте Бюргеншток без участия России, станет попыткой навязать России ультиматум согласно так называемой «формуле мира» Владимира Зеленского.
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