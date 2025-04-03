Почему Международный День Интернета отмечается 4 апреля, в день смерти святого Исидора Севильского Мария ИвановаМеждународный день интернета пока не признан официальным праздником, и дата 4 апреля не является единственной, которую предлагают для его проведения.
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