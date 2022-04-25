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«Поднимал руку на маму, а она не предпринимала никаких мер», – дочь Марии Шукшиной обескуражила страшным признанием

«Поднимал руку на маму, а она не предпринимала никаких мер», – дочь Марии Шукшиной обескуражила страшным признанием

Дочь Марии Шукшиной сделала шокирующее признание. Анна Трегубенко на всю страну рассказала об ужасе, который ей пришлось пережить.

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