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Свердловская компания выиграла торги по национализированному агробизнесу Бикова и Боброва

Покупателем четырех национализированных уральских агропредприятий, ранее связанных с бизнесменами Алексеем Бобровым и Артемом Биковым, станет компания «Бизнес-Эксперт» из Верхней Пышмы.

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