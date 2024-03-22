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Церковный праздник «Василиса, внешней воды указательница» отмечают в России 23 марта в 2024 году

Церковный праздник «Василиса, внешней воды указательница» отмечают в России 23 марта в 2024 году

Церковный праздник «Василиса, внешней воды указательница» отмечают в России 23 марта в 2024 году Анна ЧернышоваВ пятницу, 23 марта 2024 года, православные Российской Федерации и мира отмечают церковно-народный праздник «Василиса, внешней воды указательница».

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