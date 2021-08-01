Русская планета

330 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Прошлую думу был набор спортсменов, в эту будут набирать деятелей "искусств" . Когда же дойдет очередь до обычных люд...Владимир Бортко с...
  • Екатерина
    Для чего вообще нужны депутаты? Какую полезную роль они играют в жизни народа? Находясь практически на государственно...Владимир Бортко с...
  • Саша Николаев
    Скока у нас городов-миллионников на Урале и в Сибири ?? И как оные живут на сейчас ? Во в этом и дело,а то прожекты ...Кто будет жить в ...

Эльвира Набиуллина дала россиянам неутешительный прогноз

Эльвира Набиуллина дала россиянам неутешительный прогноз

Глава Банка России Эльвира Набиуллина предсказала долгосрочную инфляцию в России, обвинив в этом отчасти самих граждан.

Вернуться к статье
21
Обсудить
галина
У сильного всегда бессильный виноват.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Проблема у Российских политиков и чиновников, в не решении проблемы, а констатировании факта... Это как маленький ребенок наложит в памперс и кричит поменяйте... Из-за некомпетентности и непрофессионализме идет речь... Министр сельского хозяйства Патрушев извините он хоть день на сельхозпредприятии отработал? Роскосмос Рогозин философ и космос это что такое????? Вице премьер ЖКХ Мутко в спорте полный ноль, так бездарь кинули где жопа полная и воровство с коррупцией. Хуснуллин Марат Шакирзянович — враг России и русского народа это он по упрощенке ввозит мигрантов и гастарбайтеров в Россию лишая Россиян работы. Это он создает предпосылки наркоторговле, этнических ОПГ. Это он рассматривает вопрос о разрешении коллекторам взимать задолженность у населения з.а неуплаты услуг ЖКХ... Вот они кто подрывает все устои в России и таких как они 99%...

Картина дня

наверх