Эльвира Набиуллина дала россиянам неутешительный прогноз

Русская планетаБизнес и финансыЭльвира Набиуллина дала россиянам неутешительный прогнозГлава Банка России Эльвира Набиуллина предсказала долгосрочную инфляцию в России, обвинив в этом отчасти самих граждан.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГгалинаУ сильного всегда бессильный виноват.АНГЕЛ АНГЕЛПроблема у Российских политиков и чиновников, в не решении проблемы, а констатировании факта... Это как маленький ребенок наложит в памперс и кричит поменяйте... Из-за некомпетентности и непрофессионализме идет речь... Министр сельского хозяйства Патрушев извините он хоть день на сельхозпредприятии отработал? Роскосмос Рогозин философ и космос это что такое????? Вице премьер ЖКХ Мутко в спорте полный ноль, так бездарь кинули где жопа полная и воровство с коррупцией. Хуснуллин Марат Шакирзянович — враг России и русского народа это он по упрощенке ввозит мигрантов и гастарбайтеров в Россию лишая Россиян работы. Это он создает предпосылки наркоторговле, этнических ОПГ. Это он рассматривает вопрос о разрешении коллекторам взимать задолженность у населения з.а неуплаты услуг ЖКХ... Вот они кто подрывает все устои в России и таких как они 99%...Комментировать
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