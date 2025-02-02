Нетаньяху попросит Трампа разрешить экспорт чипов для ИИ в Израиль

С просьбой снять ограничения на поставку электронных чипов, введенные экс-президентом США Джо Байденом в отношении Израиля, обратится к нынешнему главе Белого Дома Дональду Трампу премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Вашингтон, сообщает 2 февраля Kan News.