Нетаньяху попросит Трампа разрешить экспорт чипов для ИИ в Израиль

С просьбой снять ограничения на поставку электронных чипов, введенные экс-президентом США Джо Байденом в отношении Израиля, обратится к нынешнему главе Белого Дома Дональду Трампу премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Вашингтон, сообщает 2 февраля Kan News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии