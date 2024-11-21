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Минэкономразвития пересмотрит требования для ввоза кондиционеров и холодильников

Минэкономразвития пересмотрит требования для ввоза кондиционеров и холодильников

Заместитель главы Министерства экономического развития России Владимир Ильичев заявил, что ведомство призвало Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) пересмотреть требования к ввозу в РФ озоноразрушающих веществ, которые содержатся в холодильниках и кондиционерах.

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