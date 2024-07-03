ЛДПР предложила не применять санкции за опоздания на работу из-за непогоды

Парламентарии от ЛДПР 3 июля внесут в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается не применять к работнику дисциплинарное взыскание за опоздание на работу в связи с тяжелыми погодными условиями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии