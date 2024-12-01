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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой после 3:0: «Верните Абаскаля, остановите «Спартак». Невозможно на это смотреть, ха-ха-ха»

В 17-туре Мир РПЛ красно-белые разгромили «Краснодар» на выезде со счетом 3:0 и вошли в топ-3 таблицы.

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