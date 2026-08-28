Минпросвещения рекомендовало школам приглашать участников СВО на линейки в День знаний

Начинаться школьные линейки должны с церемонии поднятия государственного флага России и исполнения гимна Российским школам рекомендовали приглашать на торжественные линейки 1 сентября участников специальной военной операции, которые ранее учились в этих образовательных учреждениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии