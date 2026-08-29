Диаспора прикроет? Напавший на "слишком поздно вернувшуюся домой" сестру мужчина угрожает всем, кого возмутило ЧП

Неадекватный мужчина напал на сестру и подъезда, а теперь угрожает её защитникам. Неужели всё сойдёт с рук, и диаспора прикроет?В Екатеринбург мужчина с бородой жестоко избил женщину.
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