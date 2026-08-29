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Царьград

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Диаспора прикроет? Напавший на "слишком поздно вернувшуюся домой" сестру мужчина угрожает всем, кого возмутило ЧП

Диаспора прикроет? Напавший на "слишком поздно вернувшуюся домой" сестру мужчина угрожает всем, кого возмутило ЧП

Неадекватный мужчина напал на сестру и подъезда, а теперь угрожает её защитникам. Неужели всё сойдёт с рук, и диаспора прикроет?В Екатеринбург мужчина с бородой жестоко избил женщину.

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