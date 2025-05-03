В Татарстане ожидаются дожди

В субботу, 3 мая, в Татарстане сохранится облачная погода. По информации Гидрометцентра РТ, в течение дня возможны небольшие и умеренные дожди, ночью в некоторых районах прогнозируются сильные осадки и грозы.
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