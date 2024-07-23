КДК рассмотрит кричалку против «Зенита», «РИА Новости» отказали в аккредитации на Игры, трансляции на сайте МОК под вопросом и другие новости

Лена Мисько

Соболев и его потенциальный уход набили уже оскомину. Что мы имеем? • Есть Александр Соболев, один самых высокооплачиваемых футболистов ФК «Спартак» • Есть Павел Андреев, агент Соболева, который имеет максимально обширную историю успеха по части лоббирования своих интересов вокруг и внутри ФК «Спартак». • Есть ФК «Спартак» со своими краткосрочными и долгосрочными интересами. На ситуацию можно смотреть по-разному и все сценарии проговаривать нет смысла. Но! Считаю важным артикулировать именно момент долгосрочных и краткосрочных интересов клуба Спартак Москва. Рассмотрим два возможных полюса потенциальных решений, где плюсы одного — это минусы другого. Где первый — это продажа, а второй — Саша бегает вокруг стадиона. Плюсы продажи: ➕️ Лишний кэш здесь и сейчас ➕️ Разгрузка зарплатной ведомости здесь и сейчас ➕️ Сброс проблемного актива с не очевидной коммерческой перспективой ➕️ Улучшение климата внутри команды здесь и сейчас ➕️ Респект от стратегического долгосрочного партнёра в лице Павла Андреева здесь и сейчас Минусы: ➖️ Кейс-прецедент, который даёт понять, что стратегия шантажа и выкручивания рук со Спартаком применима в дальнейшем. Как легко заметить, в краткосрочной перспективе сплошь плюсы. Спартак в короткую от сохранения Александра Соболева только теряет. И будет терять до конца контракта, как материально, так и с точки зрения информационной токсичности. Не случайно сегодня некто Гурцкая явился нам именно по этому поводу (https://t.me/daiudarit/7236). И будут рассказы о том, что в Спартаке одни подонки, а Саша — искренний и добрый парень, которому не повезло нарваться не на тех людей, которые порочат имя ФК Спартак Москва. И нести это бремя, в целом, не очень приятно, да и что там говорить, накладно. Однако, какая альтернатива? Дать сигнал, что, при случае, Спартак всегда можно ударить мордой об переговорный стол и продавить всё, что контрагенту вздумается. Что Спартак всегда можно поиметь. Не обязательно даже уходить на деле, как говорят в шахматах, угроза страшнее исполнения. Достаточно теперь будет намекнуть, дескать, если не дадите чек, — мы пойдём в Зенит, вы забыли как было с Соболевым? В целом, я пойму любое решение. Важно знать, что у Павла Андреева максимальная клиентура в Спартаке. Но, в долгую, продажа открывает портал в ад, где каждый будет принципиально стоять на том, чтобы продавить Спартак посредством вот таких вот грязных приёмов, какие мы видим в данной ситуации. От Спартака это будет легализацией такой манеры ведения деловых отношений. https://t.me/daiudarit/7245