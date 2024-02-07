На Хорошевском шоссе автомобиль вылетел на тротуар

У дома 88 по Хорошевскому шоссе водитель автомобиля «Лексус» не справился с управлением и выехал на тротуар, сообщила пресс-служба Управления по Москве Государственной инспекции по безопасности дорожного движения.
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