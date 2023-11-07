Какие судьбоносные транзиты повлияют на нас до начала зимы, а также новолуние и полнолуние в ноябре 2023 года Алёна ЮрьеваНоябрь — это период перемен, наполненный магией и трансформациями, который привнесет в вашу жизнь свежий взгляд и перспективы.