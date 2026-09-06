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test mazurok

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🍇Около 960 млн рублей выделили на развитие виноградарства Крыма в этом году Министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк подчеркнул значимость виноградарства и виноделия для региона, отметив уникальные климатические условия полуострова, позволяющие производить высококачественные вина.

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