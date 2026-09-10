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Место с переплетом: как устроен книжный «Озеро» в старом доме на Хитровке

Место с переплетом: как устроен книжный «Озеро» в старом доме на Хитровке

Этим летом в цокольном этаже дома Ярошенко на Хитровке — старейшего жилого дома Москвы — открылся книжный магазин «Озеро».

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